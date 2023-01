NHL Detroit Red Wings gelingt knapper Sieg Stand: 27.01.2023 07:13 Uhr

Eishockey-Nationalspieler Moritz Seider hat den Detroit Red Wings in der NHL einen hart erkämpften Sieg ermöglicht.

Beim 4:3 nach Verlängerung der Detroit Red Wings gegen die Montréal Canadiens am Donnerstag (26.01.2023; Ortszeit) war Seider nicht nur am entscheidenden Treffer von Robby Fabbri beteiligt, sondern hatte zuvor bereits das 2:1 und 3:2 der Red Wings vorbereitet. Insgesamt kommt Seider nun auf 21 Vorlagen in dieser Saison.

Ebenfalls erfolgreich war John-Jason Peterka mit den Buffalo Sabres, die sich auch ohne Scorerpunkt des deutschen Stürmers 3:2 bei den Winnipeg Jets durchsetzten und den fünften Erfolg in Serie feierten. Goalie Thomas Greiss kassierte dagegen eine 0:5-Niederlage mit den St. Louis Blues bei den Arizona Coyotes.