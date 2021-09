Schweizer Xhaka positiv auf Coronavirus getestet

"Bei Xhaka wurden am Morgen des Spiels Symptome festgestellt, worauf er umgehend in seinem Zimmer isoliert wurde" , teilte der SFV mit. Ein Schnelltest beim 28-Jährigen war zunächst negativ ausgefallen, "der anschließend sicherheitshalber vorgenommene PCR -Test lieferte am Abend ein positives Resultat zutage" , hieß es.

Der in England für den FC Arsenal spielende Xhaka war den ganzen Tag ohne Kontakt zu seinen Teamkollegen geblieben. Da alle Schweizer Nationalspieler "entweder geimpft oder genesen sind" , ordnete der Kantonsarzt des Kantons Baselland keine weiteren Maßnahmen an.

Am Donnerstag soll ein weiterer PCR-Test vorgenommen werden. Danach dürfte auch klar sein, ob Xhaka am Sonntag im Spiel der WM -Qualifikation gegen Europameister Italien dabei sein kann.

dpa | Stand: 01.09.2021, 20:54