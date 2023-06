Pferdesport Schulze Topphoff reitet in Cannes auf Platz vier Stand: 10.06.2023 22:53 Uhr

Philipp Schulze Topphoff hat bei der sechsten Station der Global Champions Tour für das beste deutsche Ergebnis gesorgt.

Der Springreiter aus Havixbeck kam beim Großen Preis von Cannes mit seinem Pferd Carla auf Platz vier. Das Springen gewann der Niederländer Maikel van der Vleuten mit Beauville Z N.O.P.

Zweitbester deutscher Starter war Christian Kukuk, der ebenfalls auf einen Start bei den deutschen Meisterschaften an diesem Wochenende im sauerländischen Balve verzichtet hatte und bei dem hoch dotierten Turnier in Cannes ritt. Der Profi aus Riesenbeck kam mit Mumbai auf Rang sechs. Die nächste Etappe der Global Champions Tour ist am kommenden Wochenende in Stockholm.