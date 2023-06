EM-Qualifikation Schottland gegen Georgien: Spiel wegen Regen unterbrochen Stand: 21.06.2023 00:38 Uhr

Schottland hat sich in der EM-Qualifikation auch von einer mehr als eineinhalb Stunden langen Regenunterbrechung nicht stoppen lassen und die Partie gegen Georgien 2:0 gewonnen. Die Schotten sind in Gruppe A damit als einziges Team weiter ungeschlagen und mit vier Siegen in vier Partien unangefochten Tabellenführer.

Kurz nach dem Führungstor durch Callum McGregor (6. Minute) unterbrach der ungarische Referee Istvan Vad die Partie. Im Hampden Park in Glasgow musste das Wasser vom Rasen geschoben werden, nachdem es so stark geregnet hatte. Scott McTominay traf in der 47. Minute zum Endstand, Chwischa Kwaratschelia vergab in der Nachspielzeit einen Elfmeter für Georgien.