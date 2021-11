Carlsen gegen Nepomnjaschtschi

Carlsen gegen "Nepo" - Remis bei Start der Schach-WM

Mit einem Remis in 45 Zügen hat in Dubai die Schach-WM begonnen. Der russische Spieler Jan Nepomnjaschtschi erzwang gegen Magnus Carlsen aus Norwegen in ausgeglichener Stellung nach vier Stunden Spielzeit eine Zugwiederholung.