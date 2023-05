DFB-Pokal Pokalfinale: Titelverteidiger Leipzig in der Gästekabine Stand: 08.05.2023 15:22 Uhr

Die Fans von RB Leipzig werden das Pokalfinale wie im Vorjahr aus der Kurve am Marathontor des Olympiastadions verfolgen. Das teilte der Club als Ergebnis eines Finalisten-Meetings mit.

Der Titelverteidiger wird die Auswärtskabine beziehen und in roten Trikots und roten Hosen auflaufen. Gegner Eintracht Frankfurt wird am 3. Juni formal das Heimteam sein und in weißen Trikots und schwarzen Hosen spielen.

Die Pokalzeit beginnt mit der Übergabe des Pokals im Roten Rathaus von Berlin. Der Akt soll am 22. Mai vollzogen werden. Für Leipzig sind Sportchef Max Eberl, Club-Botschafter Perry Bräutigam und ein Spieler dabei, für Frankfurt Sportvorstand Markus Krösche, Kapitän Sebastian Rode und Markenbotschafter Karl-Heinz Körbel.

Die Hessen werden ihr Fanfest am Breitscheidplatz feiern. Der Ort des RB-Festes soll erst am Dienstag bekannt gegeben werden. Im Gespräch ist der Alexanderplatz.