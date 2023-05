NHL Oilers verlieren erstes Heimspiel in Playoffs gegen Vegas Stand: 09.05.2023 05:44 Uhr

In den NHL-Playoffs kassieren die Edmonton Oilers eine deutliche Heimpleite und einen bitteren Rückschlag. Für Leon Draisaitl gibt es in diesen NHL-Playoffs ein neues Gefühl.

Die Edmonton Oilers haben in den NHL-Playoffs ihr erstes Heimspiel gegen die Vegas Golden Knights unerwartet deutlich verloren und liegen im Halbfinale der Western Conference nach Siegen 1:2 in Rückstand.

Das Team von Eishockey-Star Leon Draisaitl kassierte vor den eigenen Fans ein 1:5. Der 27 Jahre alte Kölner blieb dabei im neunten Playoff-Spiel dieser Saison erstmals ohne Torbeteiligung. In den acht Partien zuvor hatte er überragende 13 Tore erzielt und vier weitere vorbereitet. Die Scorerwertung in der wichtigsten Saisonphase führt er damit an.