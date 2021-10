Erster Tag der Gruppenphase

Nur Rogue siegt bei LoL-WM für Europa - Damwon ohne Gnade

Die europäischen Teams sind überwiegend glücklos in die Gruppenphase der League-of-Legends-Weltmeisterschaft gestartet. Nur Rogue konnte am ersten Spieltag in Reykjavik einen Sieg erringen, Fnatic und MAD Lions verloren ihre Spiele.