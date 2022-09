Ausgeliehener Torhüter Nübel: "Auf keinen Fall" nach München vor Neuers Abschied Stand: 15.09.2022 07:48 Uhr

Torwart Alexander Nübel hat eine Rückkehr zum FC Bayern München ausgeschlossen, solange Nationaltorhüter Manuel Neuer beim Rekordmeister noch aktiv ist.

"Auf keinen Fall kommt für mich infrage, dass ich zurückkomme, wenn Manu noch da ist. Das mache ich sicher nicht, das kann ich ausschließen, dass ich mich bei Bayern noch einmal auf die Bank setze", sagte der 25-Jährige dem "Kicker".

Sein Vertrag in München läuft noch bis 2025, bis zum Ende der laufenden Saison ist Nübel an die AS Monaco ausgeliehen. Dem Vernehmen nach fühlt er sich dort wohl. "Wenn ich meine Leistung weiter bringe, bieten sich Optionen, ob in Monaco, beim FC Bayern oder sonst wo. Ich bin da entspannt", sagte er.

Nübel war 2020 vom FC Schalke 04 nach München gewechselt, absolvierte dort in einer Saison aber nur vier Partien. Seit der vergangenen Spielzeit ist er in Monaco.