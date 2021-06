Nowitzki will noch weiter Abstand vom Basketball gewinnen

"Ich bin immer noch in der Phase, wo ich Abstand vom Basketball gewinnen und viel mit meiner Familie reisen möchte", sagte der beste deutsche Basketball-Spieler der Geschichte in einem Interview der "Sport Bild".

Am kommenden Wochenende ist es genau zehn Jahre her, dass Nowitzki mit den Dallas Mavericks 2011 als erster Deutscher den Titel in der NBA gewann, seine Karriere beendete er dann nach der Saison 2018/2019. "Dem linken Knöchel geht es nicht so richtig gut. Er hat viel mitgemacht, weil ich oft umgeknickt bin."

dpa | Stand: 09.06.2021, 08:06