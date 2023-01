NHL Stützle trifft bei Sieg der Ottawa Senators doppelt Stand: 02.01.2023 07:48 Uhr

Der deutsche Eishockey-Profi Tim Stützle hat die Ottawa Senators in der nordamerikanischen Profiliga NHL zu einem Heimerfolg über die Buffalo Sabres geführt.

Stützle erzielte beim 3:1 (1:0, 1:1, 1:0) gegen das Team mit seinem Landsmann JJ Peterka zwei Treffer. Zum zweiten Mal in dieser Saison gelang dem 20-Jährigen in der NHL ein Doppelpack.

Stützle traf nach bereits 47 Sekunden das erste Mal, im dritten Drittel sorgte der gebürtige Viersener 73 Sekunden vor Schluss für die 3:1-Entscheidung. Die Senators stoppten damit den Erfolgslauf Buffalos von sechs Siegen nacheinander.

Sturm siegt mit den Sharks

Nico Sturm gewann mit den San Jose Sharks auswärts mit 5:2 (0:0, 3:2, 2:0) gegen die Chicago Blackhawks. Damit fuhren die Sharks ihren ersten Sieg nach zuletzt drei Niederlagen in Serie ein. Die Gäste lagen im zweiten Drittel noch mit 0:2 zurück, erzielten in den letzten fünf Minuten des Spielabschnitts aber drei Tore und drehten die Partie. Sturm blieb in seinen gut 14 Minuten auf dem Eis ohne Torbeteiligung.