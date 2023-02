Eishockey NHL: Draisaitl und Edmonton können Boston nicht stoppen Stand: 28.02.2023 08:53 Uhr

Auch Leon Draisaitl und die Edmonton Oilers haben den Siegeszug der Boston Bruins in der nordamerikanischen Eishockey-Liga NHL nicht stoppen können.

Die Bruins gewannen 3:2 (2:1, 1:1, 0:0) in Edmonton, für das beste Team der Liga war es bereits der siebte Erfolg nacheinander. Draisaitl gab in der dritten Minute die Vorlage zum 1:0 durch Connor McDavid, der auch das 2:2 schoss (33.) und damit erstmals in seiner Karriere bei den Oilers die Marke von 50 Saisontoren erreichte. McDavid ist bislang nicht nur bester Torschütze der NHL in dieser Saison, sondern mit 65 Assists auch der beste Vorlagengeber.

Pavel Zacha sorgte mit Bostons Siegtor in der 40. Minute aber dafür, dass Edmonton zum sechsten Mal in den vergangenen acht Partien verlor. Trotzdem bleibt Nationalspieler Draisaitl mit seinem Team auf einem Playoff-Platz.

Stützle trifft Ottawa

Tim Stützle steuerte sein 27. Saisontor zum 6:2 (0:1, 4:1, 2:0)-Erfolg der Ottawa Senators über die Detroit Red Wings bei. Der deutsche Auswahlakteur traf nach genau 55 Minuten zum Endstand. Von einem Playoff-Platz sind die Senators trotz des zweiten Sieges nacheinander aber noch sieben Punkte entfernt.