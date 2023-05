Basketball NBA-Playoffs: Celtics gleichen Serie gegen 76ers aus Stand: 04.05.2023 07:31 Uhr

Die Boston Celtics haben in den NBA-Playoffs gegen die Philadelphia 76ers zum 1:1 ausgeglichen.

Boston gewann gegen die 76ers klar mit 121:87. Dabei konnten die Celtics auch einen schwachen Abend von Jayson Tatum mit nur sieben Punkten verschmerzen, der nach seinem vierten Foul Mitte des dritten Viertels weniger aggressiv spielte. Boston stellte dennoch mit Jaylen Brown (25 Punkte) und Malcolm Brogdon (23) die beiden besten Werfer der Partie.

Philadelphias Joel Embiid, MVP der Saison, startete bei seiner Rückkehr nach einer Knieverletzung mit 15 Punkten offensiv verhalten. Weiter geht es für beide Teams in der Nacht zu Samstag, wenn die Philadelphia 76ers die Boston Celtics zu Spiel drei in der Serie "Best of seven" empfangen. Der Sieger der Serie spielt gegen Miami oder New York um den Einzug in das Finale der Playoffs gegen den Sieger der Playoffs im Westen.

Der Stand in den Playoffs

Halbfinale Osten:

Miami Heat - New York Knicks 1:1

Philadelphia 76ers - Boston Celtics 1:1

Halbfinale Westen:

Denver Nuggets - Phoenix Suns 2:0

Los Angeles Lakers - Golden State Warriors 1:0