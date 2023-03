Biathlon Nachwuchshoffnung Grotian gibt in Oslo Weltcup-Debüt Stand: 14.03.2023 13:30 Uhr

Deutschlands Biathlon-Nachwuchshoffnung Selina Grotian gibt im Alter von gerade einmal 18 Jahren ihr Weltcup-Debüt. Wie der Deutsche Skiverband mitteilte, gehört die Bayerin zum Aufgebot für das Saisonfinale in dieser Woche am Holmenkollen in Norwegens Hauptstadt Oslo.

"Ich freue mich natürlich riesig, dass ich die Chance bekomme, in Oslo zu starten. Es gibt für mich nichts Schöneres, als die Saison so zu beenden", sagte Grotian. Ihre Premiere feiert sie am Freitag (15.20 Uhr/ARD und Eurosport) im Sprint über 7,5 Kilometer.

Die Garmisch-Partenkirchenerin sorgte in diesem Winter schon für viel Aufsehen. Sie gewann bei der Junioren-Weltmeisterschaft im kasachischen Schtschutschinsk zuletzt gleich vier Goldmedaillen und war die überragende Athletin. Bereits Ende Januar hatte Grotian bei der Europameisterschaft der Erwachsenen in Lenzerheide Gold in der Verfolgung sowie Bronze im Einzel geholt. Grotian wird von Bernhard Kröll trainiert, der bereits die Ausnahmeathletinnen Magdalena Neuner und Laura Dahlmeier gecoacht hatte.

"Ich möchte mein Bestes bei den Rennen am Holmenkollen zeigen, es aber auch genießen, um einen schönen Saisonabschluss zu haben", sagte Grotian. Genau wie Lisa Maria Spark (22), die ebenfalls ihre ersten Weltcup-Rennen bestreiten wird, soll Grotian "frei von Druck erstmals Weltcup-Luft schnuppern", sagte DSV-Sportdirektor Felix Bitterling.