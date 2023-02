Nach Haft in Russland Medienberichte - Basketballerin Griner vor Rückkehr zu Phoenix Stand: 19.02.2023 09:19 Uhr

Nach zehnmonatiger Haft in Russland: Brittney Griner wird laut Medienberichten zur neuen Saison zu den Phoenix Mercury in die Frauen-Basketballliga WNBA zurückkehren.

Wie unter anderem der US-Sender "ESPN" und die Nachrichtenagentur AP berichten, sollen sich Griner und Phoenix auf einen Einjahresvertrag geeinigt haben. Bestätigt haben die Rückkehr bislang allerdings weder Verein noch Spielerin. Eine Überraschung wäre eine Bestätigung aber nicht, hatte Griner doch bereits Mitte Dezember ihre Rückkehr nach Phoenix und die Fortsetzung ihrer Karriere angekündigt.

"Ich möchte eines klarstellen" , hatte Griner, 32, auf ihrem Instagram-Account geschrieben: "Ich werde in dieser Saison wieder Basketball für Phoenix Mercury in der WNBA spielen." Das sei ihre Art, um den Menschen zu danken, die sich während ihrer Zeit in russischer Gefangenschaft für sie eingesetzt hatten.

Gefangenenaustausch zwischen USA und Russland

Griner hatte mehrere Monate in russischer Gefangenschaft zubringen müssen. Sie war Anfang August wegen Drogenschmuggels zu neun Jahren Haft verurteilt und zuletzt von Moskau in die Republik Mordowien verbracht worden. Es ging in die IK-2-Strafkolonie in Javas, 500 Kilometer und acht Autostunden von der Hauptstadt entfernt.

Im Dezember war Griner dann in einem spektakulären Gefangenenaustausch freigekommen. Sie war gegen den russischen Waffenhändler Wiktor But, als "Händler des Todes" bekannt, eingetauscht worden.

Phoenix spielt erst in Los Angeles und dann gegen Chicago

Sollte es tatsächlich so kommen, sollte also Griner zu den Phoenix Mercury zurückkehren, würde sie ihr erstes Ligaspiel womöglich schon in knapp drei Monaten bestreiten. Die neue Saison beginnt für Phoenix am 19. Mai mit der Partie bei den Los Angeles Sparks, zwei Tage später folgt gegen Chicago Sky das erste Heimspiel.

Griner hat mit den USA zweimal olympisches Gold gewonnen, sie wurde auch achtmal ins All-Star-Team der WNBA gewählt. Als sie 2021 zuletzt für Mercury spielte, war sie womöglich in der Form ihres Lebens: In 30 Spielen kam sie durchschnittlich auf 20,5 Punkte, 9,5 Rebounds und 2,7 Assists.

Griner zuletzt in Russland aktiv

Wenn die Liga pausierte, hatte Griner manchmal für andere Klubs im Ausland gespielt, erst in China und ab 2015 dann auch in Russland. Zum Zeitpunkt ihrer Verhaftung stand Griner für die sogenannte Off-Saison bei UGMK Jekaterinburg unter Vertrag. Ende Januar 2022 hat sie ihr letztes Spiel bestritten, zweieinhalb Wochen später wurde sie verhaftet.