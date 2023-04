Tennis Maria erreicht erstes Halbfinale dieser Saison Stand: 07.04.2023 18:46 Uhr

Tatjana Maria hat kurz vor der Erstrundenpartie im Billie-Jean-King-Cup mit der deutschen Tennis-Auswahl erstmals in dieser Saison ein WTA-Halbfinale erreicht.

In Bogotá setzte sich die 35 Jahre alte Schwäbin im Viertelfinale am Freitag gegen die italienische Außenseiterin Nuria Brancaccio problemlos mit 6:3, 6:2 durch. In der Vorschlussrunde trifft die Wimbledon-Halbfinalistin des vergangenen Jahres auf Laura Pigossi aus Brasilien oder die Britin Francesca Jones.

Die an Nummer zwei gesetzte Maria ist die einzige deutsche Starterin beim mit knapp 260.000 US-Dollar dotierten Sandplatz-Turnier in der kolumbianischen Hauptstadt.

In der kommenden Woche tritt Maria mit den deutschen Tennis-Damen von Teamchef Rainer Schüttler im Billie-Jean-King-Cup gegen Brasilien an. Die Begegnung wird am 14. und 15. April in Stuttgart ausgetragen.