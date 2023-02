Ex-Real-Star Marcelo zurück bei Fluminense: "Viele Jahre davon geträumt" Stand: 24.02.2023 19:20 Uhr

Der ehemalige brasilianische Fußball-Nationalspieler Marcelo kehrt zu seinem Heimatclub Fluminense Rio de Janeiro zurück.

Der Linksverteidiger habe einen Vertrag bis Dezember 2024 mit einer Option auf eine Verlängerung bis Ende 2025 unterschrieben, teilte Fluminense, einer der vier großen Vereine in der brasilianischen Metropole, mit.

Marcelo soll demnach in rund zwei Wochen nach Rio de Janeiro kommen und für die Copa Libertadores, die südamerikanische Variante der Champions League, eingeschrieben werden. Er hatte erst vor Kurzem Olympiakos Piräus nach wenigen Monaten verlassen.

"Es ist schwer auszudrücken, was dieser Moment für mich bedeutet", sagte Marcelo, der aus der Jugend von Fluminense stammt: "Ich habe viele Jahre davon geträumt, zu meinen Ursprüngen zurückzukehren, zu der Mannschaft, die mich ausgebildet und mir alles beigebracht hat, was ich über Fußball weiß."

Fluminense unterhält in Xerém in den Bergen hinter Rio ein Ausbildungszentrum. Anfang 2007 war der mittlerweile 34-Jährige von Fluminense zu Real Madrid gewechselt, wo er bis vergangenes Jahr spielte und insgesamt 25 Titel holte, darunter fünfmal allein die Champions League. Zudem kam Marcelo 58 Mal für die brasilianische Nationalmannschaft, unter anderem bei der Weltmeisterschaft in Brasilien 2014, zum Einsatz.