Basketball-EM Maodo Lo spielt mit entzündetem Handgelenk 05.09.2022

Basketball-Nationalspieler Maodo Lo ist nach eigenen Angaben im laufenden Europameisterschafts-Sommer nicht bei 100 Prozent.

"Ich habe drei Kortisonspritzen in mein Handgelenk bekommen, weil ich wahnsinnige Schmerzen in meinem Handgelenk habe", berichtete der 29 Jahre alte Profi von Alba Berlin im Podcast "GotNexxt" über den Trainingsauftakt mit der Nationalmannschaft. Er habe sich irgendwann diesen Sommer Sorgen gemacht.

"Ich habe nicht einen Wurf genommen den ganzen Sommer lang. Ich bräuchte eigentlich noch länger Pause", beschrieb Lo seine Vorbereitung im Nationalteam. Bei den drei EM-Siegen des Teams von Bundestrainer Gordon Herbert war er bislang einer der Schlüsselspieler und lieferte beständig Punkte von der Bank. Zur EM habe er es "geschafft, rechtzeitig die Kurve zu kriegen".

Der Ersatzmann hinter Dennis Schröder wurde in den vergangenen Tagen schon mehrere Male mit der NBA in Verbindung gebracht. "Ich bin zwar schon 29. Wenn der Weg dahin führt, wäre das toll, wenn nicht, ist das auch okay. Mein Ziel ist es immer, mich als Spieler weiter zu entwickeln und dem Spiel etwas hinzuzufügen. Das ist auch meine Ambition", sagte Lo, der mit Alba zuletzt zum dritten Mal in Serie deutscher Meister wurde.