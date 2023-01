Bundesliga Mainz-Stürmer Burkardt nicht im Trainingslager dabei Stand: 05.01.2023 14:45 Uhr

Stürmer Jonathan Burkardt wird nicht mehr ins Trainingslager des FSV Mainz 05 nach Marbella nachreisen.

"Er wird die Reha in München machen. Das war auch sein Wunsch", sagte Trainer Bo Svensson nach der Übungseinheit des Fußball-Bundesligisten. Der deutsche U21-Kapitän war zu Untersuchungen zu dem Arzt gefahren, der ihn Mitte Dezember am Knie operiert hatte.

Dass Burkardt beim ersten Liga-Spiel im neuen Jahr am 21. Januar beim VfB Stuttgart aufläuft, sei "fast unmöglich", sagte Svensson über den 22 Jahre alten Angreifer, der in der vergangenen Saison mit elf Treffern erfolgreichster Schütze der Rheinhessen war. Nationalspieler Anton Stach, der an einem gebrochenen Zeh laboriert, absolviert derzeit nur Lauftraining.