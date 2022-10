VfL Wolfsburg Kovac über Zwist mit Bochums Förster: "Halb so wild" Stand: 30.10.2022 08:08 Uhr

Trainer Niko Kovac hat der Auseinandersetzung mit Mittelfeldfeldspieler Philipp Förster vom VfL Bochum nicht viel Beachtung geschenkt. "Nein, das ist alles harmlos. Er lief an mir vorbei, alles gut. Wir sind im Fußball. Das war nichts", sagte der Coach des VfL Wolfsburg nach dem 4:0 (2:0) gegen den VfL Bochum in der Bundesliga.

In der ersten Hälfte hatte der 27 Jahre alte Förster bei einer Situation an der Seitenlinie Kovac leicht geschubst. "Er wollte ein bisschen was zeigen, ich wollte auch etwas zeigen. Alles halb so wild", beschwichtigte der gebürtige Berliner.

Förster musste später leicht angeschlagen in der 58. Minute ausgewechselt werden. Bochums Trainer Thomas Letsch scherzte bei der Frage nach der Art der Verletzung: "In dem Zweikampf mit Niko hat er sich verletzt - und musste raus." Förster habe sich aber nicht ernsthaft verletzt, schob der Coach hinterher.

Die Wolfsburger bauten mit dem verdienten Sieg gegen Bochum ihre Serie von sechs Pflichtspielpartien ohne Niederlage aus.