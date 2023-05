Deutsche Eishockey Liga Kölner Haie verpflichten Stürmer Schütz Stand: 09.05.2023 16:54 Uhr

Die Kölner Haie aus der Deutschen Eishockey Liga haben Justin Schütz unter Vertrag genommen. Der 22-jährige Stürmer wechselt vom deutschen Meister EHC München nach Köln.

Schütz lief bereits in über 200 DEL-Spielen auf und steht im aktuellen Kader der deutschen Nationalmannschaft. Dies teilte der Club mit.

Haie-Cheftrainer Uwe Krupp freut sich über den talentierten Neuzugang: "Mit seiner Schnelligkeit und seinem Zug zum Tor wird er unser Spiel bereichern." Schütz wird mit der Nummer 10 auflaufen. Der gebürtige Kasseler wurde in der Red Bull Hockey Akademie in Salzburg ausgebildet und erspielte sich so einen festen Platz in München.