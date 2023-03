American Football Hodgkin-Lymphom: NFL-Profi Moreau an Krebs erkrankt Stand: 23.03.2023 08:19 Uhr

Football-Profi Foster Moreau aus der amerikanischen Liga NFL hat eine Krebserkrankung öffentlich gemacht.

Der 25-Jährige kündigte daraufhin an, seine Karriere zu unterbrechen. Moreau war in der vergangenen Saison Teamkollege des deutschen Profis Jakob Johnson bei den Las Vegas Raiders, danach war er ohne Vertrag. Die Erkrankung wurde nach seinen Angaben festgestellt, als er sich bei den New Orleans Saints vorstellte und sich dort dem obligatorischen Medizincheck unterzog.

"Ich habe erfahren, dass ich an einem Hodgkin-Lymphom erkrankt bin und mich vom Football zurückziehen werde, um gegen einen neuen Gegner zu kämpfen: Krebs. Ich bin dankbar für die Unterstützung und dankbar für die Menschen, die mir beistehen", teilte Moreau auf Twitter mit. Moreau spielte seit 2019 in der NFL, in vier Saisons gelangen dem Tight End zwölf Touchdowns. Die Raiders twitterten: "Die Raider-Familie ist bei dir, Foster."