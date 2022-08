Erkrankter BVB-Stürmer Haller nach Behandlung: "Mir geht es gut" Stand: 30.08.2022 12:38 Uhr

Der an einem bösartigen Hodentumor erkrankte Fußballprofi Sebastien Haller hat auf die Wichtigkeit von Blutuntersuchungen vor allem bei jungen Kollegen hingewiesen.

"Du hast keine Symptome. Du fühlst es nicht. Darum ist es wichtig viele Tests zu machen, weil es jedem passieren kann, besonders jungen Männern", sagte der 28-Jährige in einem Interview des amerikanischen TV-Senders ESPN.

Haller hatte im Trainingslager mit seinem neuen Club Borussia Dortmund die Diagnose erhalten und ist mittlerweile nach Operation und Chemotherapie in der Rehabilitation. "Mir geht es gut. Ich konnte gut essen und kontrolliere jeden Tag meinen Körper", sagte Haller, der auch schon im Fitnessstudio war und an seiner Kondition arbeitet. "Ich habe nach zwei Wochen nicht mehr so viel abgenommen. Ich bin sogar auf dem Niveau wie vor ein paar Monaten. Das ist ein gutes Zeichen und ich hoffe, dass es so bleibt", sagte er.

Haller will fit bleiben

Die Diagnose sei ein großer Schreck gewesen, erzählte der in Frankreich geborene ivorische Nationalspieler. "Aber viele Leute waren wirklich besorgt und das war für mich sehr emotional. Das war etwas, was ich von diesen Leuten in der Fußballwelt nie erwartet hätte. Das gibt dir zusätzliche Motivation, hier rauszukommen", sagte Haller.

Die Rückkehr auf den Fußballplatz werde einige Monate dauern. Der Rehabilitationsprozess ist beschwerlich. "Wichtig ist, dass ich nicht zu viel Muskelmasse verliere. Ich muss fit bleiben. Jetzt ist das Wichtigste, dass sich mein Körper gut anfühlt. Das große Ziel sei natürlich für die Gelbe Wand zu spielen und das erste Tor zu schießen. "Das wird ein schöner und emotionaler Moment", sagte der BVB-Profi.