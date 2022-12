NHL Erleichterung bei Senators: Stützle nur mit Schulterprellung Stand: 15.12.2022 04:42 Uhr

Eishockey-Nationalspieler Tim Stützle hat sich weniger schwer verletzt als zunächst befürchtet und kann vielleicht schon in einer Woche wieder für die Ottawa Senators auflaufen. Das berichteten kanadische Medien unter Berufung auf Senators-Trainer DJ Smith.

Stützle habe eine Prellung an der Schulter, aber keine strukturelle Verletzung, hieß es. Er war beim 3:0 gegen die Anaheim Ducks am Montagabend (Ortszeit) früh in der Partie in die Bande gerammt worden und sofort unter sichtlichen Schmerzen in die Kabine gegangen. Ohne den Angreifer holten die Senators am Mittwochabend ein 3:2 gegen die Montreal Canadiens und feierten den dritten Sieg in Serie.