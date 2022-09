VfL Bochum Entgleisung im Training: Riemann bittet um Entschuldigung Stand: 06.09.2022 17:08 Uhr

Bochums Torwart Manuel Riemann hat für eine verbale Entgleisung im Training des VfL um Entschuldigung gebeten.

"Ich habe heute beim Training ein Wort benutzt, das benutzt man nicht. Leute fühlen sich dadurch diskriminiert, wenn man dieses Wort benutzt", sagte Riemann in einem auf seinem Instagram-Konto veröffentlichten Video. "Ich möchte es auch nicht wiederholen. Ich wollte mich einfach nur dafür entschuldigen."

Der 33-Jährige ergänzte: "Ich bin in dem Moment meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden und habe auch meinen Charakter, den ich eigentlich habe, nämlich Leuten, die Hilfe brauchen, zu helfen, nicht widergespiegelt." Die Entgleisung habe den Hintergrund, dass er nicht gerne verliere.

"In dem Moment haben wir verloren, ich war sauer. Es zeigt einfach nur, dass die Mannschaft lebt und dass wir nicht gerne verlieren", sagte Riemann. "Da muss man sich aber anders verbal äußern und nicht so, wie ich das heute getan habe. In diesem Sinne wollte ich mich bei allen entschuldigen und niemanden diskriminieren. Ich hoffe, ihr nehmt die Entschuldigung an."