Billie Jean King Cup DTB-Frauen mit Respekt und Titel-Träumen gegen Brasilien Stand: 11.04.2023 14:51 Uhr

Die deutschen Tennisspielerinnen treffen in der ersten Runde des Billie Jean King Cups auf Brasilien. Das Team ist vor der Topspielerin des Gegners gewarnt. Doch es gibt auch große Träume.

Die deutschen Tennis-Damen gehen mit Respekt in die Erstrundenaufgabe im Billie Jean King Cup gegen Brasilien. Aber auch ohne Angelique Kerber träumen sie vom ersten Titelgewinn in dem Mannschaftswettbewerb seit 1992.

"Es ist immer ein langer Weg. Es macht keinen Sinn, dass man schon ans Finale denkt", sagte die Schwäbin Laura Siegemund. Mit Blick auf mögliche kommende Runden erklärte sie aber auch: "Es können Dynamiken entstehen, die man sich gar nicht vorstellen kann. Von dem her glaube ich auch, dass das nicht unrealistisch ist. Aber man muss anfangen und sich ganz konzentriert voran arbeiten."

"Haben einen guten Teamgeist"

Angeführt von der kriselnden Dortmunderin Jule Niemeier (Weltranglisten-65.) und der Schwäbin Tatjana Maria (71.) trifft das deutsche Team am Freitag und Samstag in Stuttgart auf Brasilien. Die Südamerikanerinnen treten mit der Weltranglisten-14. Beatriz Haddad Maia an. "Sie ist immer für drei Punkte gut, aber das ist eine Spielerin, die müssen wir irgendwie knacken. Wir haben ein sehr komplettes Team, wir haben einen guten Teamgeist", sagte Teamchef Rainer Schüttler. "Mit Sicherheit keine einfache Aufgabe, aber eine lösbare Aufgabe."

Die Aufstellung will Schüttler erst mit der Auslosung am Donnerstag bekannt geben. Wimbledon-Halbfinalistin Maria empfahl sich in Bogotá mit ihrem dritten Turniersieg am vergangenen Wochenende für eine wichtige Rolle. "Unglaublich und toll, dass sie den Sieg vom letzten Jahr bestätigen konnte", sagte Schüttler, ließ aber auch ihren Einsatz offen: "Sie muss erst mal ankommen, hat noch keinmal trainiert."

Im vergangenen November hatten sich die deutschen Tennis-Damen in der Abstiegsrelegation mit einem 3:1 in Kroatien vor dem Absturz in die Zweitklassigkeit gerettet. Kerber fehlt derzeit wegen der Geburt ihrer Tochter Ende Februar.