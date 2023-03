NHL Oilers gewinnen knapp und festigen Playoff-Platz Stand: 23.03.2023 07:28 Uhr

Die Edmonton Oilers haben in der NHL durch einen Sieg in der Verlängerung gegen die Arizona Coyotes Platz drei in der Pacific Division gefestigt. Pittsburgh gewann in Colorado.

Durch das 4:3 nach Verlängerung gegen Arizona untermauerte Edmonton in der nordamerikanischen Eishockey-Profiliga seine Ambitionen auf die Playoffs. Leon Draisaitl bereitete alle vier Tore der Oilers vor. Zwei Treffer erzielte Connor McDavid, darunter auch den entscheidenden nach 91 Sekunden in der Verlängerung. Es war bereits sein 60. Saisontor. Ryan Nugent-Hopkins steuerte die beiden weiteren Treffer der Oilers bei.

16 von 32 Teams erreichen die Playoffs

Nur die jeweils ersten drei Teams in den vier Divisions erreichen sicher die Playoffs. Hinzu kommen die vier punktbesten dahinter stehenden Teams unabhängig von ihrer Platzierung in der Division - zwei aus dem Osten, zwei aus dem Westen. Insgesamt 16 der 32 Teams spielen dann den Stanley-Cup-Sieger aus.

Auf Platz drei in der Central Division steht noch Colorado Avelanche, das Team unterlag jedoch gegen Pittsburgh Pengiuns mit 2:5. Die Penguins bleiben Fünfte rin der Metropolitan Division.