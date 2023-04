Bundesliga Dortmunds Kehl mit klarer Ansage: Wollen Meister werden Stand: 18.04.2023 09:05 Uhr

Borussia Dortmund geht laut Sportdirektor Sebastian Kehl mit einer offensiven Zielstellung in den Endspurt der Fußball-Bundesliga. "Wir wollen deutscher Meister werden!", sagte der 43-Jährige den "Ruhr Nachrichten" und formulierte dies auch erstmals so direkt.

"Es sind nur zwei Punkte Rückstand auf Bayern München. Wir haben noch sechs Spiele vor uns", sagte Kehl. Vier davon finden im eigenen Stadion statt: "Wir sind das heimstärkste Team der Liga und jederzeit in der Lage, eine Serie zu starten. Unser Ziel, den Titel zu holen, haben wir nicht aus den Augen verloren."

Der BVB sei zu diesem späten Zeitpunkt in der Saison so nah dran, wie "seit Jahren nicht mehr", sagte Kehl. Gleichzeitig wies der Ex-Profi aber auch darauf hin, dass man den Gewinn der Meisterschaft nicht mehr in der eigenen Hand habe, sondern auf Patzer der Bayern angewiesen ist. "Aber wir wollen den Druck hochhalten. Das geht nur mit Siegen in Serie. Und damit wollen wir am Samstag gegen Eintracht Frankfurt starten", sagte Kehl vor der Begegnung gegen den Europa-League-Sieger aus Hessen.

"Das Ding ist noch nicht durch! Das habe ich auch schon nach dem Spiel in München gesagt", betonte Kehl vor dem 29. Spieltag: "Aber wir sind gut beraten, auf uns zu schauen und uns nicht selbst wieder ein Bein zu stellen."