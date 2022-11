Fußball-WM DFB-Torwarttrainer Kronenberg: Kein Keeper-Zweikampf Stand: 08.11.2022 11:44 Uhr

Manuel Neuer ist in der Fußball-Nationalmannschaft die klare Nummer eins für die WM in Katar. Das betonte DFB-Torwarttrainer Andreas Kronenberg noch einmal im Interview der "Sportschau" in der ARD.

Es gab es die "Überlegung nicht, einen offenen Zweikampf auszurufen", sagte Kronenberg zwei Tage vor der Nominierung des WM-Kaders. Das Trainerteam sei sehr glücklich, dass Marc ter Stegen "seit Jahren in Barcelona solche Leistungen bringt". Aber ein von den Trainern ausgerufener Zweikampf der beiden sei "nicht förderlich".

Neuer steht vor seiner vierten Weltmeisterschaft. Der 36-Jährige hatte zuletzt beim 3:2-Sieg gegen Hertha BSC nach mehrwöchiger Pause in der Bundesliga sein Comeback beim FC Bayern München gegeben. Die WM-Endrunde beginnt am 20. November, erster deutscher Vorrundengegner ist drei Tage später Japan.