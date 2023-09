Ruder-WM in Belgrad Deutschland-Achter im WM-Finale - Zeidler auf Goldkurs Stand: 08.09.2023 13:23 Uhr

Der Deutschland-Achter bleibt im Rennen um die direkten olympischen Startplätze. Mit dem zweiten Rang im Lauf der Ruder-WM in Belgrad knapp hinter Rumänien wahrte die Crew um Schlagmann Mattes Schönherr die Chance auf eines der fünf Paris-Tickets, die im Endlauf vergeben werden.

Eine Nervenprobe um zwei weitere Tickets bei der Nachqualifikation im kommenden Jahr könnte allen Beteiligten damit erspart bleiben.

"Es war schon sehr viel Druck da", gab Achter-Bundestrainerin Sabine Tschäge zu: "Die erste Hürde haben wir genommen. Das war viel, viel besser und sollte jetzt Selbstvertrauen geben. Wir sammeln unsere Kräfte fürs Finale und dann geht es um die Wurst." Olympische Spiele ohne das DRV-Paradeboot hatte es zuletzt 2000 in Sydney gegeben.

Zeidler löst im Einer Olympia-Ticket

Anders als der Achter kann Oliver Zeidler nach seinem Sieg im Halbfinale bereits sicher für Paris planen. Wie schon in den beiden bisherigen Rennen an der Ada Ciganlija präsentierte sich der 27 Jahre alte Titelverteidiger aus München erneut in blendender Form und verwies Olympiasieger Stefanos Ntouskos aus Griechenland und den Kroaten Damir Martin auf die Plätze zwei und drei. Damit geht der zweifache Weltmeister als Favorit in den Endlauf.

Zur Zitterpartie wird die Olympia-Qualifikation für Alexandra Föster. Nach dem vierten Platz der 21-Jährigen aus Meschede mit großem Rückstand auf das Führungstrio findet der Einer-Endlauf der Frauen ohne deutsche Beteiligung statt. Mit dem dritten Rang im B-Finale wäre Föster jedoch sicher in Paris dabei. Neben Föster verpasste auch der Männer-Doppelzweier als Fünfter den Finaleinzug. Damit ist der DRV nur in drei Endläufen der 14 olympischen Klassen vertreten.