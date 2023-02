Tennis Davis-Cup-Relegation: DTB-Team muss nach Bosnien-Herzegowina Stand: 09.02.2023 14:01 Uhr

Die deutschen Tennis-Herren müssen in der Davis-Cup-Relegation auswärts antreten. Alexander Zverev und Co. gastieren am 15. und 16. September in Bosnien-Herzegowina, wie die Auslosung in London am Donnerstag (09.02.23) ergab.

Das Team von Bundestrainer Michael Kohlmann hatte am vergangenen Wochenende in Trier 2:3 gegen die Schweiz verloren und so die Qualifikation für die Gruppenphase und den damit verbundenen direkten Klassenerhalt verpasst.

Klare Favoritenrolle

"Nach der tollen Atmosphäre in Trier hätten wir uns natürlich ein weiteres Heimspiel gewünscht", sagte Davis-Cup-Kapitän Michael Kohlmann und zeigte sich siegessicher. "Egal in welcher Konstellation wir dort antreten, sollten wir in allen fünf Begegnungen der Favorit sein. Daher kann das Ziel nur sein, sich für die Davis Cup-Qualifiers im nächsten Jahr zu qualifizieren."

Deutschland geht als klarer Favorit in die Partie in Bosnien. Bester bosnischer Spieler ist aktuell Damir Dzumhur auf Weltranglistenplatz 226.