Weltcup-Finale auf dem Rotsee Dämpfer für deutschen Ruder-Achter: Rang zwei im Vorlauf Stand: 08.07.2022 13:33 Uhr

Der Deutschland-Achter hat zum Auftakt des Weltcup-Finales in Luzern einen Dämpfer hinnehmen müssen.

Im Vorlauf der Traditionsregatta auf dem Rotsee musste sich das neuformierte und stark verjüngte Paradeboot des Deutschen Ruderverbandes (DRV) erstmals in dieser Saison geschlagen geben. Die Crew um Schlagmann Mattes Schönherr (Potsdam) kam am Freitag nicht über Rang zwei eine halbe Bootslänge hinter Australien hinaus, zog aber dennoch direkt in das Finale am Sonntag ein. Dritter wurde Kanada.

Für die Lichtblicke in den 14 olympischen Bootsklassen sorgten die beiden deutschen Einer. Marc Weber (Gießen) machte den Ausfall des an einer Erkältung erkrankten Oliver Zeidler vergessen und gewann seinen Vorlauf souverän. Ähnlich überzeugend trat Alexandra Föster auf. Die erst 20 Jahre alte Einer-Ruderin aus Meschede zog mit ihrem Sieg direkt in das Halbfinale ein. Das gelang auch den Vorlauf-Zweiten Max Appel und Moritz Wolff (Magdeburg/Berlin) im Doppelzweier.