EM in England Bundestrainerin hofft auf Rückkehr von Klara Bühl zum Finale Stand: 28.07.2022 07:19 Uhr

Bundestrainerin Martina Voss-Tecklenburg hat noch Hoffnung, dass sich Stürmerin Klara Bühl rechtzeitig vor dem EM-Finale der deutschen Fußballerinnen gegen England freitesten kann.

"Das muss man abwarten, ob sie zurückkommen kann. Sie hat ja keine Symptome. Und wenn sie negativ ist, dann ist sie ein Thema für uns. Da gucken wir von Tag zu Tag", sagte die 54-Jährige nach dem 2:1-Sieg der DFB-Frauen im Halbfinale gegen Frankreich.

Bühl hatte bei der Partie in Milton Keynes gefehlt. Die 21-Jährige vom FC Bayern München war positiv auf das Coronavirus getestet worden, wie der DFB am Dienstag mitteilte. Das UEFA-Protoll bei der Europameisterschaft in England schreibt vor, dass sich Spielerinnen in solchen Fällen nach fünf Tagen und bei Symptomfreiheit freitesten können. "Die Lara freut sich auf uns. Wir schauen mal, was da passiert in den nächsten Tagen", sagte Voss-Tecklenburg. Ihre Mannschaft spielt am Sonntag (18.00 Uhr MESZ/ARD und DAZN) im Wembley-Stadion von London gegen Gastgeber England um den Titel.