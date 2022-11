Biathlon-Weltcup in Kontiolahti Franziska Preuß fehlt beim Saison-Auftaktrennen Stand: 30.11.2022 11:45 Uhr

Biathletin Franziska Preuß wird auf das Weltcup-Auftaktrennen im finnischen Kontiolahti an diesem Mittwoch verzichten.

Die 28-Jährige, die in der Vorbereitung wegen gesundheitlicher Probleme mehrere Wochen pausieren musste, wird den schweren Klassiker über 15 Kilometer auslassen und soll am Samstag dann im Sprint dabei sein. "Franziska fühlt sich nicht zu 100 Prozent fit. Um ihre Gesundheit zu gewährleisten, haben wir uns entschieden, ihr noch zwei Tage zur Erholung und zum lockeren Training zu geben", sagte die deutsche Teamärztin Katharina Blume am Mittwoch.

Somit gehen Denise Herrmann-Wick, Vanessa Voigt, Juliane Frühwirt, Sophia Schneider und Anna Weidel für das deutsche Team an den Start.