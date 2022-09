Basketball-EM Beste Punkteserie seit 30 Jahren: Doncic toppt auch Nowitzki Stand: 11.09.2022 12:13 Uhr

Sloweniens Basketball-Superstar Luka Doncic bastelt bei der Europameisterschaft weiter an seinen Bestmarken.

Der 23 Jahre alte Aufbauspieler der Dallas Mavericks, der den Europameister mit einem 88:72 über Belgien in Berlin ins Viertelfinale führte, sorgte mit seinen 35 Punkten für ein Novum in den vergangenen 30 EM-Jahren: Es war sein drittes 35-Punkte-Spiel in Serie. Doncic hatte zuvor am Dienstag 36 Zähler gegen Deutschland und am Mittwoch 47 gegen Frankreich erzielt.

Überhaupt gab es vor Doncic in Doron Jamchi und Nikos Galis erst zwei Spieler in der EM-Geschichte, die drei 35-Punkte-Spiele in Serie schafften. Dirk Nowitzki zählt trotz starker Turniere 2001 und 2005 nicht dazu. Der Slowene Doncic war vor fünf Jahren schon Teil des Europameister-Teams. Damals war Goran Dragic, der nun erneut zum Kader gehört, noch der Top-Protagonist. In Doncic, dem Serben Nikola Jokic und dem Griechen Giannis Antetokounmpo sind drei der besten NBA-Profis bei der EM vertreten.