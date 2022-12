Transfergerücht Bericht: Inter will Gladbachs Thuram Angebot vorlegen Stand: 28.12.2022 12:23 Uhr

Inter Mailand will einem Bericht der "Gazzetta dello Sport" zufolge den französischen Fußball-Nationalspieler Marcus Thuram mit einem baldigen Angebot im Sommer von Borussia Mönchengladbach in die Lombardei locken.

Demnach wollen sich die Verantwortlichen des italienischen Traditionsclubs Anfang des kommenden Jahres mit den Beratern des 25-Jährigen treffen.

Der Vertrag des in Parma geborenen Thuram beim Bundesligisten vom Niederrhein endet nach dieser Saison, er ist in gut einem halben Jahr ablösefrei auf dem Markt. Angeblich will Inter dem Offensivspieler, der wegen seiner WM-Teilnahme noch frei hat, ein Arbeitspapier mit einer Laufzeit von fünf Jahren anbieten. Neben Inter sollen aber auch Clubs aus der Premier League, darunter Manchester United, an einer Verpflichtung des Franzosen interessiert sein.