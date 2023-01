Australian Open Bei Finalsieg: Tsitsipas will Teil des Preisgelds spenden Stand: 25.01.2023 08:13 Uhr

Tennisstar Stefanos Tsitsipas will "einen großen Teil" des Preisgeldes im Falle eines Grand-Slam-Titels bei den Australian Open für einen guten Zweck spenden.

Das sagte der an Nummer drei gesetzte Grieche nach seinem Halbfinaleinzug in Melbourne durch einen Dreisatzsieg gegen den Tschechen Jiri Lehecka in der Rod Laver Arena.

Er wolle bei einem Finalsieg am 29. Januar "einen großen Teil des Preisgeldes abgeben, um eine Schule in Victoria zu bauen", sagte Tsitsipas. Für den Triumph bei den Australian Open kassiert der Champion 2,975 Millionen Australische Dollar (umgerechnet rund 1,94 Millionen Euro).

"Ich habe gesehen, wie schwer es für viele Kinder auf der Welt ist, zur Schule zu gehen und eine geeignete Bildung zu erhalten", ergänzte der French-Open-Finalist von 2021, "nicht alle Kinder wachsen privilegiert auf".

Tsitsipas fühlt sich nach eigenen Angaben in Melbourne "wie zu Hause", die Australian Open seien sein "Heim-Slam". "Die Franzosen haben Roland Garros, die Briten Wimbledon, die Amerikaner die US Open, für mich sind es die Australian Open", sagte der Grieche, der beim Hartplatzturnier im Melbourne Park bei seiner siebten Teilnahme zum vierten Mal das Halbfinale erreicht hat. In der Vorschlussrunde ist er am Freitag im Duell gegen den Russen Karen Chatschanow der Favorit.