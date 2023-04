Tennis Altmaier und Hanfmann erreichen dritte Runde in Madrid Stand: 28.04.2023 14:46 Uhr

Die deutschen Tennis-Herren überraschend beim ATP-Turnier in Madrid. Für Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann gibt es jeweils ein Novum in ihren Karrieren.

Die Tennisprofis Daniel Altmaier und Yannick Hanfmann haben überraschend die dritte Runde des ATP-Turniers in Madrid erreicht.

Der 24 Jahre alte Altmaier aus Kempen setzte sich in 1:42 Stunden mit 6:4, 7:5 gegen seinen fünf Jahre älteren Kontrahenten Oscar Otte aus Köln durch. Qualifikant Hanfmann aus Weinheim (31) bezwang anschließend den an Nummer 15 gesetzten Italiener Lorenzo Musetti in 1:48 Stunden mit 6:4, 7:6 (7:3).

Altmaier und Hanfmann treffen nun im Duell um den Achtelfinaleinzug aufeinander. Sie stehen jeweils erstmals in ihrer Karriere bei einem Masters-1000-Turnier unter den besten 32.

Altmaier war bei der Sandplatzveranstaltung eigentlich in der Qualifikation gescheitert. Er profitierte aber von der Absage des gesetzten Spaniers Pablo Carreño Busta, rückte nachträglich ins Hauptfeld und dabei direkt in die zweite Runde. Hanfmann hatte sich bereits durch die Qualifikation gekämpft und gewann damit gegen den stark eingeschätzten Musetti sein viertes Spiel in Madrid in Serie.

In der Herren-Konkurrenz sind in der zweiten Runde auch noch die deutschen Profis Alexander Zverev und Jan-Lennard Struff dabei.