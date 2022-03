Motorsport | Formel 1

Formel 1 in Saudi Arabien: Probleme bei den Top-Teams

Stand: 24.03.2022, 17:41 Uhr

Nur eine Woche nach dem Saisonauftakt in Bahrain steht in Saudi-Arabien am Sonntag (27.03.2022) gleich das zweite Saisonrennen der Formel 1 auf dem Programm. Und das ist bei Menschenrechtsorganisationen höchst umstrittenen. Sportlich bietet der ultraschnelle Stadtkurs in Dschidda unter Flutlicht viel Spannung. Alles, was man zum Rennen wissen muss.