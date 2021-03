Lewis Hamilton ist ein Stimmungsmensch, und seine Gemütslage kann sich manchmal sehr zügig ändern. Das teilt er dann auch gern der breiten Öffentlichkeit mit. Selbst in der Vorsaison, in der er total ungefährdet seinen siebten Weltmeistertitel in der Königsklasse des Motorsports einfuhr, konnte er via Boxenfunk schon mal lautstark seine Fassungslosigkeit über die vermeintliche Unfähigkeit seines Teams kundtun. Wenn die für ihn nicht immer gleich nachvollziehbare Renntaktik dann aber doch mal wieder aufgegangen war, zögerte er nicht, seine Mannschaft für ihre technische und strategische Kompetenz zu lobpreisen.

"Welt ist ein kaputter Ort"

So ähnlich schwanken auch seine Beiträge in den sozialen Netzwerken, mit denen er eine große Fangemeinde anspricht: 21,6 Millionen Follower hat er bei Instagram hinter sich versammelt, 6,2 Millionen sollen es aktuell bei Twitter sein. Bei Insta äußerte sich der 36-jährige Brite zuletzt düster und beinahe depressiv klingend: "Die Welt ist ein kaputter Ort. Warum soll man sich kümmern, wenn die Welt ein solches Chaos ist und die Menschen nicht den Eindruck machen, dass sie das interessiert?" , fragte er in die Runde. Er kümmert sich trotzdem - und das in sehr vielen Themenbereichen.

Dass sich seine Vertragsverlängerung bei Mercedes bis weit in die Saisonpause hingezogen hat, erklärt Hamilton damit, dass es ihm um viel mehr ging als die konkrete Perspektive, wie er 2021 mit dem achten Weltmeister-Titel den scheinbaren Rekord für die Ewigkeit von Michael Schumacher brechen kann. Hamilton erklärt seine Ambitionen nun so: "In der Vergangenheit ging es mir nur darum, Meisterschaften zu gewinnen. Jetzt haben sich meine Prioritäten geändert. Vergangenes Jahr wurde viel über Gleichheit und Inklusion geredet. Dieses Jahr geht es darum, uns für Diversität einzusetzen und sicherzustellen, dass dem Gerede auch Handlungen folgen. Das ist für mich das Wesentliche, was mich antreibt."

Millionen von Mercedes und Hamilton für eine Stiftung

In der Tat haben Hamilton und Mercedes in ihrem bis 2022 laufenden Kontrakt festgeschrieben, dass sowohl der Fahrer als auch der Rennstall mit "mehreren Millionen Euro" - das bestätigte Motorsportchef Toto Wolff - eine Stiftung unterstützen, deren Ziel Hamilton so definiert: "Gemeinsam mit der Royal Academy of Engineering soll meine Kommission messbare Veränderungen erreichen. Wir untersuchen, wie der Motorsport helfen kann, mehr junge dunkelhäutige Menschen für die Fächer Wissenschaft, Technologie, Ingenieurwesen und Mathematik zu begeistern, damit sie in unseren Teams oder in anderen technischen Bereichen arbeiten können."

Hamilton erklärt weiter, er wolle "Grenzen öffnen, um Menschen unabhängig von Geschlecht, Herkunft, Hautfarbe und Religion in den Rennsport zu bringen" . Die Kommission, an deren Sitzungen er nach eigenen Angaben so oft wie möglich teilnimmt, solle auch Lösungen ausarbeiten, mit deren Hilfe Minderheiten vermehrt in der Formel 1 Fuß fassen.

"Entscheidender Teil der neuen Vereinbarung"

14 Mitglieder aus Politik, Wirtschaft und dem Sozialbereich sind Teil des Gremiums, das sich vierteljährlich trifft. Hamilton betont, dass die Bereitschaft von Mercedes, bei diesen Veränderungen die Pole Position zu übernehmen, für ihn sehr wichtig war: Dies sei ein "entscheidender Teil der neuen Vereinbarung" gewesen, die auf der gemeinsamen Verpflichtung zu mehr Vielfalt und Inklusion gründe.

Und es scheint sich etwas zu tun. Als Hamilton aus der Saisonpause zu seinem Team zurückkehrte, so sagt er, habe er bereits gemerkt, dass Veränderungen im Gange seien. Spätetens für den Sommer haben er und Mercedes konkrete Ergebnisse angekündigt.

Fahrerentscheidung nicht nochmal so spät

Vielleicht hängt dieser Zeitpunkt auch mit der sportlichen Zukunft von Hamilton zusammen. Toto Wolff hat klargestellt, dass es nicht noch einmal eine solche Hängepartie wie nach der Saison 2020 geben solle und diesmal bereits im Juli oder August die Fahrerpaarung für 2022 fixiert werde. Dass Hamilton seine Strahlkraft und Reichweite als einziger Superstar dieser Rennserie aufgeben wird, ist angesichts der Vielzahl seiner Themenfelder schwer zu glauben.

Neben seiner neuen Stiftungstätigkeit arbeitet er beispielsweise mit einer großen Modefirma zusammen und soll dort an einer Kollektion beteiligt sein, die ihre Produkte zu 80 Prozent aus nachhaltig hergestellten Materialien herstellt. Der seit einigen Jahren vegan lebende Brite macht sich über seine Kanäle auch immer wieder für das Tierwohl stark, veröffentlicht abschreckende Bilder und Videos, die sich mit Robben- oder Walfang, dem Quälen von Delfinen oder der Trophäenjagd auf Nashörner befassen.

"Sind Hunderte von Jahren angelogen worden"

In London hat der umtriebige Hamilton aus seiner Abneigung gegen Fleisch auch gleich eine Geschäftsidee entwickelt und die vegane Fastfood-Kette "Neat Burger" mitbegründet. Sein Ziel formulierte er natürlich nicht mit maximaler Gewinnerzielung, man wolle vielmehr "die Art und Weise revolutionieren, mit der wir fleischloses Essen betrachten" .

Bei Insta postete er zu diesem Thema: "Erziehung ist der Schlüssel. Uns wurde beigebracht, dass es gut für uns ist, tierische Produkte zu konsumieren. Aber wir sind Hunderte von Jahren angelogen worden."

Frage nach der Glaubwürdigkeit

Dieser Eintrag klingt dann wieder eher düster, in weiteren Texten prangert Hamilton auch noch das Waldsterben, die Verschmutzung der Meere und die Sünden gegen das Klima an. Spätestens in diesem Themenschwerpunkt drängt sich allerdings die Frage nach Hamiltons Glaubwürdigkeit auf, denn er verdient Unsummen mit der vielleicht umweltschädlichsten Sportart der Welt.

Etwas mehr als 100 Kilo Benzin verbrennt ein Formel-1-Auto im Rennen, an einem Wochenende mit Training und Qualifying kommen pro Bolide rund 150 Liter zusammen. Der britische "Standard" hat den CO2-Ausstoß der Formel 1 mit dem einer 20.000-Einwohner-Stadt verglichen.

Im Privatjet zur Party

Dazu postet Hamilton auch immer wieder Bilder aus seinem Partyleben, die weltweit verteilten Locations steuert er zwecks Zeitersparnis in einem Privatjet an, der sich sicher nicht klimaneutral fortbewegt. Ob man das Falsche tun, aber trotzdem das Richtige predigen kann, muss letztlich jeder für sich selbst bewerten. Unbestritten dürfte aber sein, dass Hamilton seine Berühmtheit für ausgesprochen sinnvolle Dinge nutzt, ob das der Umweltschutz oder auch die Black-Lives-Matters-Bewegung ist.

Wahrscheinlich trägt sein extravaganter Lebenswandel samt Partypräsenz sogar zur permanenten Vergrößerung seiner Fangemeinde bei. Mit dieser teilt er aktuell bei Instagram auch wieder einen ganz glücklich klingenden Gemütszustand: "Auf dem Boden der Tatsachen ankommen. Ich liebe Tiere. Bin ständig auf der Suche nach meinem Ziel, nach Abenteuer, Offenheit und positiven Dingen. Ich liebe die Kraft des Universums." Und plötzlich scheint seine Welt doch kein ganz so kaputter Ort zu sein.

Stand: 25.03.2021, 04:00