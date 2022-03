"Ist doch immer so"

Dem Niederländer kommt es spontan so vor, als höre er doppelt. "Das ist doch immer so ", sagt Verstappen mehr gequält als belustigt, aber er ringt sich noch ein Lächeln ab. Er erinnert sich noch bestens an die schlechte Laune, mit der Hamilton vor exakt einem Jahr durchs Fahrerlager stapfte, wie er den "großen Nachholbedarf" an Performance in seinem Team anmahnte.

Die anderen reden, er will schnell Auto fahren: Max Verstappen wirkt genervt von Lewis Hamilton

Und dann den Saionauftakt in Bahrain gewann. Und gleich noch zwei weitere der ersten vier Saisonrennen und damit von möglichen 100 Punkten zum Auftakt schon 93 auf der Habenseite hatte: 25-18-25-25.