Formel 1: Viele Fragezeichen für Teams und Fahrer

Mit dunkler Sonnenbrille und Kapuze über dem Kopf schlich Lewis Hamilton am ersten Tag der Formel-1-Testfahrten in Barcelona durch die Boxengasse und beäugte jeden einzelnen Boliden. "Als ich all die verschiedenen Autos sah, dachte ich, dass es eine der aufregendsten und interessantesten Saisons ist, die ich je begonnen habe" , sagte Hamilton später.

Prognosen über Stärke der Teams kaum möglich

Tatsächlich sind Prognosen über die Stärke einzelner Teams schwer. Die Autos wurden überarbeitet, die Unterschiede zwischen den Teams sollten minimiert werden. Die Testfahrten in Barcelona und zuletzt in Bahrain deuten darauf hin, dass genau das geschieht. Ein Zitat von Hamilton nach dem dritten Testtag in Bahrain lässt aufhorchen: "Im Moment glaube ich nicht, dass wir um Siege kämpfen werden" , sagte Hamilton nach eher enttäuschenden Rundenzeiten.

Wir aussagekräftig diese sind, lässt sich meist erst mit den ersten offiziellen Trainings am Rennwochenende feststellen. "Natürlich werden wir eine bessere Leistung zeigen. Aber die Leute werden vielleicht überrascht sein" , sagte Hamilton weiter. Ob diese Aussagen Understatement, eine realistische Einschätzung der Lage oder nur ein reiner Bluff sind? Eines steht fest: Top-Teams wie Red Bull und Mercedes werden nicht plötzlich die Rollen tauschen mit Williams und Haas.

Sollte das Feld aber insgesamt zusammenrücken, wäre das aus Sicht der F1-Bosse schon ein Erfolg. Ein Überblick zu allen Teams und Fahrern - und möglichen Chancen in der neuen Saison, die am Sonntag (20.03.22) in Bahrain startet.