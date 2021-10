Formel 1 - Austin-Experte Hamilton Favorit in den USA

Die Königsklasse ist nach der Corona-Zwangspause im Vorjahr zurück in den USA - und ihr Champion ist das Zugpferd. Lewis Hamilton hat eine famose Austin-Bilanz vorzuweisen: 100 Grand-Prix-Siege hat der Weltmeister gefeiert. Fünf davon gelangen ihm auf dem Circuit of the Americas.

Im Rennen am Sonntag (24.10.2021, 21.00 Uhr im Liveticker bei sportschau.de) soll der sechste Streich gelingen - und die WM-Führung von Max Verstappen zurückerobert werden.

Hamiltons Lieblingsstrecke