Formel 1: Hamilton hängt Verstappen im Qualifying von Katar ab

"Die letzte war eine wunderschöne Runde. Die Strecke ist unglaublich schnell, das hat sich wirklich gut angefühlt" , sagte Hamilton. Dass er seinen Wagen so viel schneller fuhr als die Konkurrenz, kam auch für ihn durchaus überraschend. Im Training hatte noch Bottas wie der schnellste Fahrer ausgesehen. "Ich weiß nicht wirklich, was über Nacht passiert ist und kann mir das nicht erklären" , sagte Bottas.

Verstappen musste eingestehen, dass sein Rennwagen in Katar unterlegen zu sein scheint: "Wir müssen an unserem Start arbeiten und dann sehen, was möglich ist. Wir fokussieren uns auf das Rennen" , sagte der 24-Jährige, "wir waren einfach nicht schnell genug. Manchmal passiert das eben." Zweiter zu sein sei "okay, aber es ist ein großer Rückstand" .

Verstappen mit Problemen, Vettel in den Top Ten

Verstappen hatte in den vorangegangenen Trainingseinheiten immer wieder Probleme mit dem Heckflügel und musste sich auch gleich im ersten Abschnitt der Qualifikation Hamilton knapp geschlagen geben. Für Mick Schumacher war nach diesem schon wieder alles vorbei. Der 22-Jährige verpasste als 19. klar die zweite K.o.-Runde und geht aus der letzten Startreihe auf die Strecke.

Besser machte es der viermalige Weltmeister Sebastian Vettel, der in seinem Aston Martin sicher in die Top Ten raste und am Ende als Zehnter doch noch Pech hatte. Als er zu seiner schnellsten Runde ansetzen wollte, war die Strecke wegen eines Unfalls nicht mehr komplett freigegeben.

Die Strecke sprang für das australische Melbourne ein. Dort kann aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie auch in diesem Jahr kein Grand Prix durchgeführt werden. Ab 2023 gehört das wegen der vielfach kritisierten Menschenrechtssituation umstrittene Katar für mindestens zehn Jahre dauerhaft zum Rennkalender.

Stand: 20.11.2021, 16:49