Sportschau Thema: Milliarden statt Moral

2022 finden die Olympischen Spiele in China und die Fußball-WM in Katar statt - beide Länder stehen wegen der Menschenrechtssituation in der Kritik. In Sportschau Thema (22.45 Uhr im Ersten und im Stream auf sportschau.de) diskutieren u.a. Ex-Profi Neven Subotic und Anti-Korruptions-Expertin Sylvia Schenk. | mehr