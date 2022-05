Formel 1 - Leclerc: Endlich mal ins Ziel beim Heimrennen?

Nächster Crash - mit teuren Folgen

Auch 2022 scheinen es die Renngötter nicht gut zu meinen mit Leclerc: Bei einem Showeinsatz mit historischen Autos Mitte Mai beschädigt Leclerc den legendären Formel-1-Ferrari von Niki Lauda aus dem Jahr 1975 erheblich: Beim Anbremsen in die "Rascasse", der letzten Kurve auf der Rennstrecke, bricht eine Bremsscheibe an dem etwa sechs Millionen Euro teuren Boliden, Leclerc kracht in die Leitplanke. Immerhin ist das Auto noch fahrtüchtig, der Pilot bleibt unverletzt.

2022: Endlich die erste Ankunft?

Nun der nächste Anlauf in einem Formel-Rennen - der sechste. Die Vorzeichen sind abermals nicht die allerbesten. Nach dem Ausscheiden beim vergangenen Rennen in Barcelona und dem Verlust der WM-Führung hackten die Zeitungen in Italien auf der Zuverlässigkeit des von der Scuderia bereitgestellten Rennwagens herum: "Albtraum Ferrari. Das Pech verfolgt die Scuderia und Leclerc in Spanien. Der Motor hat ihn verraten" , schrieb die "Gazzetta dello Sport". Am Talent und der Reife Leclercs, der erste Weltmeister im roten Renner seit Kimi Räikkönen 2007 zu werden, zweifelt in der Motorsportszene niemand.