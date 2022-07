Formel 1 in Ungarn Verstappen versetzt Ferrari nächsten Schlag Stand: 31.07.2022 17:30 Uhr

Bei schwieriger Wetterlage in Ungarn hat Formel-1-Rennstall Ferrari erneut gute Siegchancen nicht genutzt. Stattdessen jubelte am Sonntag (31.07.2022) der Red-Bull-Pilot und aktuelle Weltmeister Max Verstappen.

Der Niederländer kam nach einer spektakulären Aufholjagd in Budapest mit circa 7,8 Sekunden Vorsprung auf Mercedes-Verfolger Lewis Hamilton ins Ziel. Dessen Kollege George Russell wurde im zweiten Silberpfeil Dritter (+12,337 Sekunden). Verstappen war nur von Position zehn ins Rennen gegangen.

Satter Vorsprung für Verstappen vor Ferrari-Pilot Leclerc

Die Ferrari-Piloten Carlos Sainz und Charles Leclerc, der nach seinem Frankreich-Aus den nächsten Tiefschlag einsteckte, landeten nur auf den Plätzen vier und sechs. Nach dem 13. von 22 Rennen geht Verstappen nun mit einem satten Polster von 80 Punkten Vorsprung auf Leclerc in die Sommerpause.

Aus eigener Kraft kann der Ferrari-Pilot den Rückstand bei noch neun verbleibenden Rennen nicht mehr aufholen. Leclerc ist darauf angewiesen, dass Verstappen Punkte liegen lässt oder sich gar einen Ausfall leistet.

Vettel auf Platz zehn, Schumacher verfehlt Punkteränge

Ex-Weltmeister Sebastian Vettel landete im ersten Rennen nach seiner Rücktrittsankündigung zum Ende des Jahres im Aston Martin auf Platz zehn. Mick Schumacher verfehlte im letzten Rennen vor der Sommerpause als 14. im Haas die Punkteränge klar.

Reifentaktiker erwarten Regen - der bleibt aus

Bei düsterem Himmel und leichtem Nieselregen erwischte Mercedes-Pilot George Russell von der ersten Pole Position seiner Karriere einen guten Start. Die beiden Ferraris, bemannt von Carlos Sainz und Charles Leclerc, lauerten hinter ihm. Aber Russell konnte sich erstmal einen Zwei-Sekunden-Vorsprung auf Sainz herausfahren.

Viele Teams hatten zu Rennbeginn stärkeren Regen erwartet und die Soft-Reifen draufgezogen. Inklusive Russell, der aber auf einmal durchgefunkt bekam: "In den nächsten 30 Minuten wird es nicht mehr regnen." Folgerichtig bauten die Softs zunehmend ab, beim Boxenstopp wechselte er auf die Medium-Slicks – wie seine Konkurrenten auch.

Starkes Leclerc-Überholmanöver zum Führungswechsel

Nach den beiden Ferrari-Boxenstopps war dann Leclerc erster Verfolger Russells. Der Monegasse attackierte den Mercedes-Fahrer mehrfach mit DRS und brach in der 31. Runde auch nach DRS-Einsatz durch, wobei er in der Kurve erst spät bremste. In der Folge baute der Ferrari-Pilot seinen Vorsprung auf Russell auf über drei Sekunden aus.

Auch Weltmeister Verstappen im Red Bull arbeitete sich nach vorne und hielt Anschluss zu den Podestplätzen, auf Rang vier hatte er zwischenzeitlich nur noch 2,8 Sekunden Rückstand auf Sainz.

Befürchteter Regen sorgt für weitere Boxenstopps

Nach weiteren Reifenwechseln und entsprechenden Boxenstopps aufgrund von wieder einsetzendem Nieselregen wurde das Feld aber durchgewirbelt. Verstappen, Russell und Sainz setzten sich an die Spitze.

Leclerc hatte erhebliche Probleme. Und ran kam er auch nicht mehr. Denn Ferrari unterliefen bei den Boxenstopps von Leclerc und Sainz nochmal Fehler, man entschied sich bei Leclerc zunächst mit dem Hard für den völlig falschen Reifen bei zunehmend rutschigen Verhältnissen.

Stattdessen kämpfte sich Hamilton nochmal ran und freute sich am Ende über Rang zwei. Ein Defekt bei Valtteri Bottas' Alfa Romeo sorgte für eine virtuelle Safety-Car-Phase, wodurch Verstappen bereits zwei Runden vor dem Ende der Sieg sicher war.