Monaco-Fluch: Leclerc kam noch nie ins Ziel

Beim Rennen am Sonntag (15 Uhr) will Leclerc seinen Monaco-Fluch beenden - er kam dort noch nie ins Ziel in der Formel 1. Weil Leclerc besonders auch im ersten Abschnitt des Qualifyings nicht zu bezwingen war, hat er nun wieder die beste Ausgangslage. Nirgendwo anders ist die Startaufstellung so entscheidend wie in Monaco - in den vergangenen zwölf Rennen legte der spätere Sieger aus der ersten Reihe los.