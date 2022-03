Regeneration im Sport: Wer gut schläft, kann mehr leisten

Die Biathletin Janina Hettich sagt von sich selbst, dass sie als Ausdauersportlerin mit vielen Trainingssequenzen in der Woche "ein straffes Zeitkorsett" habe. Umso wichtiger ist für die 25-Jährige nach eigenem Bekunden die Regeneration, die genau wie das Training nach einem ausgeklügelten Plan abläuft.

"Am Tage baue ich bewusst Entspannungsinseln ein." Das können Yoga-Einheiten sein, progressive Muskelrelaxation, aber auch maximal 30-minütige Kurzschlafeinheiten, um wieder frisch zu sein. Und dazu verfolgt sie "ein besonderes Regenerationskonzept für die Nacht" , wie sie sagt.

Ein immer noch unterschätztes Thema

Allgemein gilt für den gesamten Leistungssport, was die Staffel-Vizeweltmeisterin aus dem Biathlon sagt: "Regeneration ist für jeden Menschen ein wichtiges und oft unterschätztes Thema. Zeit für Regeneration und Entspannung sollte sich jeder Mensch täglich nehmen." Der Schlaf rückte aber erst in jüngerer Vergangenheit in den Fokus, um bei Spitzensportlern das Leistungsvermögen zu steigern.

Die eigenwillige Methode des Cristiano Ronaldo

Immer wieder wird dazu Fußballspieler Cristiano Ronaldo bemüht, der angeblich nie länger als 90 Minuten, dafür aber fünf Mal täglich und auf einer nur zehn Zentimeter dicken Latexschaummatratze schläft. Zu dieser ungewöhnlichen Methode riet ihm Nick Littlehales, der Vorsitzende des britischen Schlafrates.

Die Zusammenarbeit zwischen dem portugiesischen Weltstar und dem britischen Schlafexperten ist verbürgt, nicht aber, ob Ronaldo als Familienvater wirklich im Alltag täglich diese Schlafmethode anwendet. Fakt ist, dass der inzwischen 37-Jährige seine Fitness und seinen Körper mit fast akribischer Hingabe pflegt.

Roger Federer und Usain Bolt schlafen lange und viel

Praktikabler erscheinen daher die Methoden anderer Sportstars. So sollen der Tennisspieler Roger Federer und der ehemalige Sprintstar Usain Bolt neben der Schlafqualität besonders auf die Schlafquantität schwören: Zehn Stunden in der Nacht plus zwei Stunden über den Tag in verteilten Naps.

Über den Jamaikaner Bolt kursiert das Gerücht, dass er mal 35 Minuten nach dem Aufwachen aus einem so genannten Nap einen Weltrekord gelaufen ist.

Das sind die wichtigen Schlaftipps

Wer sich vertiefend mit der Thematik eines besseren Schlafes beschäftigt, stößt immer wieder auf diese Hinweise: Die Schlafumgebung soll kühl, dunkel und bequem gestaltet werden – am besten ohne elektronische Geräte.