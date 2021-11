Bei Geisterspielen - Klubchef aus der DEL fordert Verlegungen oder Staatshilfen

Für den Fall, dass die Zuschauer komplett bis ins neue Jahr hinein ausgeschlossen würden, fordert Gastner: "Dann müssen wir eine Entschädigung vom Staat bekommen. Sonst wird es sehr eng." Es sei ohnehin noch viel Geld in einem Topf an Coronahilfen, der nicht vollständig abgerufen worden sei, weil die Hilfen pro Klub gedeckelt gewesen seien.

"Jeder wird weiter sein eigenes Süppchen kochen"

Der deutsche Profisport, auch der Fußball, zittert wieder vor längeren Zuschauerausschlüssen und damit sinkenden Einnahmen. Im Hintergrund laufen viele Gespräche, wie sich die "Initiative Profisport Deutschland" , ein Zusammenschluss von Deutscher Fußball Liga ( DFL ), Handball-Bundesliga ( HBL ), Basketball-Bundesliga ( BBL ) und DEL , bei einer bundeseinheitlichen Geisterspiel-Anordnung positionieren soll. "Ich kann mir keine bundeseinheitliche Regelung vorstellen und denke, dass jeder weiter sein eigenes Süppchen kochen wird" , sagte Wolf Gastner.

Frank Bohmann

Frank Bohmann hielt sich mit einer Prognose zurück. Der Chef der HBL sprach sich allerdings klar dagegen aus, in der gesamten Republik wieder die Zuschauer auszuschließen. "Einschränkungen sind bei den teilweise sehr hohen Inzidenzen sicher gerechtfertigt, und über allem steht die Gesundheit. Aber wir sollten - wie es ja auch gesagt worden war - nicht nur auf die Inzidenzen gucken und aus Hektik mit dem Hammer überall gleich draufhauen" , so Bohmann, der auf die teilweise sehr unterschiedlichen Hospitalisierungsraten in den Bundesländern verwies.

Im Land Sachsen-Anhalt, in dem der SC Magdeburg als Tabellenführer der HBL beheimatet ist, lag sie am Dienstag bei 11,7 Hospitalisierungen pro 100.000 Einwohner innerhalb einer Woche. In Schleswig-Holstein mit dem THW Kiel und der SG Flensburg-Handewitt bei 4,1.

Stand: 30.11.2021, 21:00